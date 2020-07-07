شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يعلن الاتفاق مع المقاولون على ضم طاهر محمد طاهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إجتماعًا مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين.
دار النقاش حول إنتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، وتم الإتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى إتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.
وفي ختام الجلسة أكد كلا من الكابتن محمود الخطيب والمهندس محسن صلاح على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة.
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