شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن تغيير موعد عودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 ليكون 6 أغسطس المقبل بدلًا من 7 أغسطس وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقًا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذي استدعى تبكير إقامة المباريات التي كان مقررًا إقامتها يومي الانتخاب 11و12 أغسطس.

وأوضح الاتحاد، حسب بيان نشره على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، انه من المقرر أن يعلن عن جدول المباريات فور ورود الموافقات الأمنية المطلوبة.

من جهته أكد المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن المسابقة ستستأنف يوم 6 أغسطس بمباراة واحدة من المباريات المؤجلة كما كان مقررًا.