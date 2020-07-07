شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يعلق على تقارير انتقال «ميسي» إلى مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على التقارير التي أشارت إلى احتمالية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، إلى السيتيزنز بنهاية عقده الموسم القادم.
وقال «جوارديولا» ردًا على سؤال عن تلك التقارير خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نيوكاسل، المقرر إقامتها غدًا على ملعب الاتحاد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي: «لن أتحدث عن الانتقالات حتى نهاية الموسم».
وأضاف: «أمنيتي هي أن يبقى ميسي في برشلونة».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
76,222
-
تعافي
21,238
-
وفيات
3,422
كانت هذه تفاصيل خبر «جوارديولا» يعلق على تقارير انتقال «ميسي» إلى مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.