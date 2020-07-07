شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يعلق على تقارير انتقال «ميسي» إلى مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على التقارير التي أشارت إلى احتمالية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، إلى السيتيزنز بنهاية عقده الموسم القادم.

وقال «جوارديولا» ردًا على سؤال عن تلك التقارير خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نيوكاسل، المقرر إقامتها غدًا على ملعب الاتحاد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي: «لن أتحدث عن الانتقالات حتى نهاية الموسم».

وأضاف: «أمنيتي هي أن يبقى ميسي في برشلونة».