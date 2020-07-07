شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مليار دولار خسائر الدوريات الأوروبية بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت دراسة أجرتها رابطة الأندية الأوروبية أن أندية كرة القدم الأوروبية ستخسر نحو أربعة مليارات يورو من عائداتها بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكرت الرابطة اليوم الثلاثاء أن خسائر الموسم الحالي ستبلغ 1.6 مليار يورو بينما ستصل خسائر الموسم المقبل في مسابقات الدوري في الدول الــ55 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى 2.4 مليار يورو.
ومن بين مسابقات الدوري في أوروبا، تبلغ خسائر عشر مسابقات دوري، منها الدوريات الخمس الكبرى في إنجلترا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، 3.6 مليار يورو، وستبلغ الخسائر في إيرادات مبيعات التذاكر 11.5مليار يورو خلال الموسمين الحالي والمقبل.
وكانت سبع من تلك الدوريات العشر، قد شهدت استئناف المنافسات أو استكمالها، لكن المباريات أقيمت بدون حضور جماهير، بينما ألغيت مسابقات الدوري في فرنسا وهولندا وإسكتلندا، كما شهدت عائدات البث التليفزيوني تراجعا كبيرا ولم يتضح بعد الموعد المحتمل لعودة الجماهير إلى الاستادات.
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