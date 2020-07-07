شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتين»: الدوري لا يزال في الملعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، أن فريقه لا يزال بإمكانه الفوز بلقب الدوري الإسباني رغم تأخره عن ريـال مدريد المتصدر بـ 4 نقاط قبل نهاية المسابقة بـ 4 جولات فقط.
وقال «سيتين»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول: «بالطبع لا يزال بإمكاننا الفوز بالليجا. الحسابات تقول ذلك، علينا أن نحافظ على آمالنا حتى اليوم الأخير».
وأضاف: «علينا أن ننظر إلى ما يمكننا فعله. الفوز يترك أحاسيس جيدة، ويصنع تقدمًا، وإذا لم يكن في هذا الوضع فكل شئ نفعله يساوي شيئًا للمرحلة المقبلة».
وأكد «سيتين» أن «النادي سعيد بالعمل الذي نقوم به، أركز على هذا الأمر، لا أعطي قيمة إذا فزنا بمباراة أو خسرنا أخرى، لا أعمل يومًا بيوم، ولكني أعمل برؤية أكبر».
وتابع: «نحن سعداء كما قلت في عدة مناسبات، النتائج هي شئ والأحاسيس شئ آخر».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
76,222
-
تعافي
21,238
-
وفيات
3,422
كانت هذه تفاصيل خبر «سيتين»: الدوري لا يزال في الملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.