شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتين»: الدوري لا يزال في الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، أن فريقه لا يزال بإمكانه الفوز بلقب الدوري الإسباني رغم تأخره عن ريـال مدريد المتصدر بـ 4 نقاط قبل نهاية المسابقة بـ 4 جولات فقط.

وقال «سيتين»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول: «بالطبع لا يزال بإمكاننا الفوز بالليجا. الحسابات تقول ذلك، علينا أن نحافظ على آمالنا حتى اليوم الأخير».

وأضاف: «علينا أن ننظر إلى ما يمكننا فعله. الفوز يترك أحاسيس جيدة، ويصنع تقدمًا، وإذا لم يكن في هذا الوضع فكل شئ نفعله يساوي شيئًا للمرحلة المقبلة».

وأكد «سيتين» أن «النادي سعيد بالعمل الذي نقوم به، أركز على هذا الأمر، لا أعطي قيمة إذا فزنا بمباراة أو خسرنا أخرى، لا أعمل يومًا بيوم، ولكني أعمل برؤية أكبر».

وتابع: «نحن سعداء كما قلت في عدة مناسبات، النتائج هي شئ والأحاسيس شئ آخر».

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