شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا: آمل أن يبقى ميسي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020 أعرب المدرب بيب ​غوارديولا​ عن رغبته في رؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبقى في ​برشلونة​، حيث رفض مدرب ​مانشستر سيتي​ الانجذاب إلى التكهنات التي تشير إلى أنه يمكن لم شمله مع ميسي في إنكلترا.

Advertisements وقال غوارديولا: "لن أتحدث عن الانتقالات حتى نهاية الموسم. أتمنى أن يبقى ميسي في برشلونة". وعن فريقه أضاف: "في نهاية الموسم. لا يزال لدينا أهداف كبيرة للقتال من أجلها". وعن خسارة مانشستر سيتي أمام ساوثامبتون قال: "أتذكر المباراة ضد توتنهام، سددوا مرتين ونحن قمنا بـ 20 تسديدة وتعادلنا. وكانت المباراة الأخيرة ضد ساوثامبتون مماثلة. لم أتمكن من تغيير هذه الديناميكية".

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