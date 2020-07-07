- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنفيكا يعين المدرب فيريسيمو حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020
عيّن نادي بنفيكا البرتغالي المدرب نلسون فيريسيمو على رأس الإدارة الفنية للفريق بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.
وكان فيريسيمو قد تولى تدريب النسور في المباراة الماضية بصورة مؤقتة، خلفاً للمدرب المقال من منصبه برونو لاغي.
وتمكن صاحب الـ 43 عاماً من قيادة الفريق لإنتصار على نادي بوافيستا في مباراته الأول بنتيجة 3-1.
ويبقى بنفيكا في المركز الثاني في ترتيب الدوري البرتغالي، على بعد 6 نقاط من غريمه بورتو صاحب الصدارة قبل 6 جولات على نهاية البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بنفيكا يعين المدرب فيريسيمو حتى نهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.