بنفيكا يعين المدرب فيريسيمو حتى نهاية الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

عيّن نادي ​بنفيكا​ البرتغالي المدرب ​نلسون فيريسيمو​ على رأس الإدارة الفنية للفريق بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

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وكان فيريسيمو قد تولى تدريب النسور في المباراة الماضية بصورة مؤقتة، خلفاً للمدرب المقال من منصبه ​برونو لاغي​.

وتمكن صاحب الـ 43 عاماً من قيادة الفريق لإنتصار على نادي بوافيستا في مباراته الأول بنتيجة 3-1.

ويبقى بنفيكا في المركز الثاني في ترتيب الدوري البرتغالي، على بعد 6 نقاط من غريمه بورتو صاحب الصدارة قبل 6 جولات على نهاية البطولة.