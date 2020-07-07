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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتيتا يقارن اوباميانغ بـ فاردي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020
أعرب المدرب ميكيل أرتيتا عن اعتقاده بأن أداء اللاعب جايمي فاردي الجيد هذا الموسم هو دليل على أن بيير إيميريك أوباميانغ سيستمر في تسجيل الأهداف مع استمرار أرسنال في محادثات العقد مع قائد الفريق.
وقال أرتيتا: "أود أن أرى أين كان ليستر اليوم بدون فاردي في السنوات الثلاث الماضية. لذا أعتقد أنه مثال جيد حقًا للنظر إليه على الأقل. وكذلك، بالنظر إلى كلا اللاعبين، فهما متاحان دائمًا".
وأضاف: "إنهم لاعبون مرنون للغاية وقادرون على لعب 50 و55 مباراة كل عام وكانوا يسجلون بطريقة متسقة. لهذا السبب لا أشك في أوباميانغ".
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