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ارتيتا يقارن اوباميانغ بـ فاردي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

أعرب المدرب ميكيل ​أرتيتا​ عن اعتقاده بأن أداء اللاعب جايمي ​فاردي​ الجيد هذا الموسم هو دليل على أن بيير إيميريك ​أوباميانغ​ سيستمر في تسجيل الأهداف مع استمرار ​أرسنال​ في محادثات العقد مع قائد الفريق.

وقال أرتيتا: "أود أن أرى أين كان ​ليستر​ اليوم بدون فاردي في السنوات الثلاث الماضية. لذا أعتقد أنه مثال جيد حقًا للنظر إليه على الأقل. وكذلك، بالنظر إلى كلا اللاعبين، فهما متاحان دائمًا".

وأضاف: "إنهم لاعبون مرنون للغاية وقادرون على لعب 50 و55 مباراة كل عام وكانوا يسجلون بطريقة متسقة. لهذا السبب لا أشك في أوباميانغ".

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