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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجديد عقد بوغبا أولوية مانشستر يونايتد للمستقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020
أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي قد وضعت تجديد عقد نجم الفريق الفرنسي بول بوغبا على رأس أولوياتها للموسم المقبل.
وينتهي عقد النجم الفرنسي مع الشياطين الحمر في صيف عام 2021 المقبل، وتخشى إدارة النادي أن تفقد اللاعب في حال لم يجدد عقده.
وتضيف الصحيفة أن الإدارة مستعدة لجعل بوغبا اللاعب الأعلى أجراً في النادي، متفوقاً على زميله ديفيد دي خيا الذي يحصل على 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.
وإلى جانب بوغبا ستنتهي عقود 8 من لاعبي الفريق الأول أيضاً، على رأسهم الإسباني خوان ماتا، جيسي لينغارد وسيرخيو روميرو.
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