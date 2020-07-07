تجديد عقد بوغبا أولوية مانشستر يونايتد للمستقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن إدارة نادي ​مانشستر يونايتد​ الإنكليزي قد وضعت تجديد عقد نجم الفريق الفرنسي ​بول بوغبا​ على رأس أولوياتها للموسم المقبل.

Advertisements

وينتهي عقد النجم الفرنسي مع الشياطين الحمر في صيف عام 2021 المقبل، وتخشى إدارة النادي أن تفقد اللاعب في حال لم يجدد عقده.

وتضيف الصحيفة أن الإدارة مستعدة لجعل بوغبا اللاعب الأعلى أجراً في النادي، متفوقاً على زميله ديفيد دي خيا الذي يحصل على 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وإلى جانب بوغبا ستنتهي عقود 8 من لاعبي الفريق الأول أيضاً، على رأسهم الإسباني خوان ماتا، جيسي لينغارد وسيرخيو روميرو.