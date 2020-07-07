يورك: فيرنانديز جعل مباريات اليونايتد ممتعة من جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

أشار اللاعب السابق دوايت يورك إلى أن اللاعب برونو فيرنانديز جعل مباريات فريق ​مانشستر يونايتد​ ممتعة للمشاهدة مرة جديدة.



وقال يورك: "حقيقة أننا لم نخسر في 16 مباراة الآن، فهذا أمر لم نقم به منذ ثلاث أو أربع سنوات. وبالطبع برونو فيرنانديز، حقق نجاحًا كبيرًا وأحدث تأثيرًا فوريًا، وهو ما نحتاجه".

وأضاف: "كنا بحاجة إلى شيء لرفعنا. وتبدو الأمور الآن أكثر إثارة للمشاهدة، بدلاً من الطريقة التي كانت عليها من قبل".