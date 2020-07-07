شكرا لقرائتكم الكاميرون توافق رسميا على استضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، على احتضان النسخة الحالية من مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، وأبلغ نظيره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بموافقته الرسمية على استضافة الأدوار النهائية لبطولة أفريقيا.

ويلتقي الوداد الرياضي والرجاء الرياضي مع الأهلي والزمالك مع على الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز في مواجهة مع حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، وحسنية أكادير ونهضة بركان في نصف النهائي الآخر.

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قال موقع " le360 " المغربى نقلا عن موقع "فوت دا أفريك" المتخصص فى تغطية أخبار الكرة الأفريقية عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الاتحاد الكاميرونى وافق على احتضان هذه المسابقة التي بلغت أدوراها النهائية قبل أن تتوقف بسبب جائحة كورونا.

فى السياق ذاته يواصل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" محاولاته لحسم أزمة ملعب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما أعلن عن نقل المباريات إلى ملعب محايد بعد قرار استئناف المسابقة فى سبتمبر المقبل، وكشف مصدر داخل "الكاف" أن ناديى الوداد والرجاء المغربيين يتحركان لمنع الاتحاد القارى من نقل مباراتى الفريقين أمام قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا إلى دولة الإمارات، وذلك قبل الإعلان الرسمى عقب اتفاق أعضاء المكتب التنفيذى على نقل المباراة إلى هناك.