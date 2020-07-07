شكرا لقرائتكم الحضري يهدي قفازه لصديقه أليو بادجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدى عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى السابق قفازه إلى السنغالي أليو بادجى لاعب الأهلى، خلال تواجدهما سويا في أحد الملاعب الصغيرة.

ونشر الحضرى عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك صورة تجمعه بلاعب الأهلى، وعلق عليها : صديقى، ويظهر في الصورة الحضرى وهو يهدى قفازه للسنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى العائد لمران فريقه الجماعى بملعب التتش بعدما خضع للفحص الطبى قبل المران وتأكد الجهاز الطبى من عدم مُعاناة اللاعب من أية آلام فى "صباع" القدم الذى أُصيب بكدمة فى مران الفريق الأربعاء الماضى وجعله يُغادر المران ويستكمله فى "الجيم" .



الحضري وأليو بادجي

على صعيد متصل، أعرب أليو بادجى عن سعادته بعودة التدريبات من جديد بعد توقف استمر عدة شهور بسبب جائحة كورونا. وقال بادجي، «العودة للتدريبات الجماعية من جديد أمر أكثر من رائع، خاصة وأننا كنا متشوقين جدا للمران على ملعب التتش»، وأضاف: «كنا نتدرب فى منازلنا بجدية خلال الفترة الماضية؛ للحفاظ على لياقتنا الفنية والبدنية، وكنا جميعا متشوقين للمران بشكل جماعى من جديد».

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وأشار بادجى، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلي، إلى أن التدريبات الجماعية لها وضع مختلف؛ لأنها تمنح اللاعبين دوافع وحوافز قوية من أجل تقديم أفضل ما لديهم.

وأكد مهاجم الأهلى أنه يشعر بارتياح شديد للتواجد فى مصر من خلال الأهلى، مشيراً إلى أنه وصل إلى أعلى درجات الانسجام مع زملائه داخل الفريق والأجواء هنا مريحه بشكل عام.

وأضاف، «أنا جاهز للمشاركة مع الفريق فى أى وقت، وأعد جماهير الأهلى بتسجيل الأهداف وزيارة شباك المنافسين، بعدما تخطيت أول مرحلة فى الانسجام مع الفريق، ونجحت فى التأقلم مع زملائى بشكل جيد». وأكد مهاجم الأهلى أنه يتمنى أن تعود الحياة لطبيعتها فى الملاعب، وتعود المنافسات من جديد، خاصة أن لديه طموحات كبيرة جدا يسعى لتحقيقها مع الأهلي. وعن أصعب الفترات التى عاشها خلال الفترة الأخيرة