شكرا لقرائتكم ناديك يناديك .. المصري يطالب جماهيره بدعمه ماديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، جماهيره ومحبيه بدعم النادى ماديا فى بيان رسمى للتغلب على الأزمة المالية التى ضربت النادى ليقترب من الإفلاس فى ظل الألتزامات المالية الكبيرة التى يرتبط بها خلال الفترة المقبلة من صرف المرتبات وأقساط اللاعبين المتراكمة والاجهزة الفنية .

وجاء البيان " يتشرف مجلس إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية بدعوة السادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد والسادة رجال الأعمال ومحبي النادي لدعم النادي ماديًا في ظل الظروف الحالية والنقص الشديد في الموارد المالية، خاصةً وأن الفريق الأول بصدد إستكمال مسابقة الدوري العام ، كما يعلن مجلس إدارة النادي عن فتح باب التبرعات لدعم النادي عن طريق التواصل مع السيد المدير التنفيذي وفي ضوء الإجراءات المحددة في هذا الشأن.

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بيان المصري

من ناحية اخرى قرر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تأجيل المعسكر المغلق الذى كان من المفترض أن يقيمه بالإسكندرية للاعبين لرفع الحمل البدنى وإعدادهم بالشكل المطلوب استعدادا للدورى المقرر أن يعود منتصف أغسطس المقبل فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى يعيشها النادى حاليا بسبب توقف النشاط منذ منتصف مارس الماضى، وهو ما أدى لتوقف الشركة الراعية عن تسديد الأقساط المستحقة بانتظام بالإضافة لعدم وجود أى مورد مالى آخر للصرف على الألعاب الأخرى بالإضافة لرواتب الأجهزة الفنية وموظفى النادى، وهو ما جعل المدير الفنى يطالب بتخصيص حصة تدريبية على البحر بمدينة بورسعيد بالإضافة للتدريب على فترتيب باستاد النادى لحين حل الأزمة المالية.