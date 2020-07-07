شكرا لقرائتكم حمدي فتحي يشعل صراع وسط الملعب بالمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسببت عودة حمدي فتحى لاعب النادي الأهلي، للتدريبات الجماعية بعد غياب طويل فى اشتعال المنافسة بين لاعبى المنتخب فى منطقة وسط الملعب، خاصة بعد تصريحات حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى أمس بأن حمدى فتحى وعمرو السولية يملكان الحلول لازمة وسط المنتخب فى الفترة الأخيرة.

ويمتلك المنتخب الوطنى فى صفوفه أكثر من لاعب وعلى رأسهم طارق حامد لاعب الزمالك، ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، ومحمد الننى لاعب بشكتاش التركى، بجانب حمدى فتحى وعمرو السولية وهو ما ينذر بصراع شديد بيهم لحجز مكان فى التشكيل الاساسى.

وعاد حمدى فتحى، نجم وسط النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى، للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه مؤخرا، بعد غياب دام لقرابة 240 يوماً، عقب إصابته بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب نوفمبر الماضى، وأجرى اللاعب جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلى.

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ويرفع حمدي فتحي من كفاءة خط وسط فريقه بعد تعافيه من الإصابة، وستمثل عودته إضافة قوية للفريق الأحمر قبل استكمال مشواره في بطولة دوري أبطال افريقيا حيث يواجه الأهلي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من البطولة في شهر سبتمبر المقبل.

وتلقى مسئولو الأهلي اتصالات من نظرائهم في إتحاد الكرة أكدوا خلالها أن الجبلاية ستدفع تكاليف علاج حمدي فتحي خلال الفترة المقبلة بعدما أُصيب اللاعب منذ عدة أشهر خلال معسكر المنتخب الوطني الأول ، وجاء رد الاتحاد على الأهلي بعدما أستفسر الأخير حول موعد تسديد هذه المستحقات خاصة بعدما أرسل الأهلى كل الفواتير الخاصة بعلاج اللاعب وسفره أكثر من مرة إلى ألمانيا سواء لإجراء الجراحة أو التأهيل أو لعرض نفسه على الخبير الألمانى.