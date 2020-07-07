شكرا لقرائتكم الزمالك يجرى المسحة الثانية لفيروس كورونا استعدادا لعودة التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالفريق، المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا، وخضع الجميع للمسحة بمقر النادى تحت إشراف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق وكان الفريق قد قام بعمل المسحة الأولى والتى أسفرت عن وجود حالتين ويخضعان للمتابعة من قبل الجهاز الطبى للفريق.

فى نفس السياق، طلبت إدارة الكرة بنادى الزمالك من الاتحاد المصرى لكرة القدم، الحصول على نتيجة فحوصات كورونا التى يخضع لها الفريق، فى نفس يوم التحليل حتى يتمكن الفريق من التدريب فى اليوم التالى لإجراء التحاليل، خاصة أنه فى حالة إجراء تحاليل دورية للاعبين سيضطر الفريق إلى انتظار النتيجة حتى لا يكون أحدًا مصاباً بذلك الفيروس ويقوم بنقله إلى زملائه بالفريق الأبيض.

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ويواصل الجهاز الطبى بنادى الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، متابعة حالة مصابى الفريق بفيروس كورونا حيث يخضع الثنائى مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق ومنتصر الرملى إدارى الفريق للعزل المنزلى، بعد تأكد إصابتهم بذلك الفيروس فى المسحة الأولى التى أجراها الفريق يوم الجمعة الماضى كما يواصل أيضًا محمد عواد حارس الفريق، العزل المنزلى، رغم سلبية المسحة الثانية حيث ينتظر الحارس الخضوع غدًا لمسحة جديدة من أجل التأكد من تعافيه بشكل تام من ذلك الفيروس، حيث سينتظر عواد نهاية مدة الأسبوعان للتأكد تماما من تعافيه من الإصابة.

فيما حدد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، نهاية الأسبوع الجارى موعدًا لانطلاق المعسكر المغلق الخاص بالفريق، المقرر إقامته فى مدينة برج العرب، حيث سيدخل الفريق معسكره أحد يومى الخميس أو الجمعة المقبلين، استعداداً لعودة المنافسات الكروية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتحدد اليوم النهائى لدخول المعسكر وفقًا لنتائج المسحة الثانية الخاصة بفيروس كورونا؛ التى سيجريها الفريق غد، الثلاثاء، فى مقر النادى، حيث حدد جهاز الزمالك أحد يومى الخميس والجمعة بشكل مبدئى كموعد لانطلاق المعسكر الذى سيمتد لمدة 14 يومًا.