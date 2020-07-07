شكرا لقرائتكم "حفل زفاف"يتسبب في إلغاء معسكر شالكه التدريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر نادي شالكه الألماني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عدم إقامة المعسكر التدريبي السنوي للفريق، استعداداً للموسم في بلدة ميترسيل النمساوية حرصا على عدم إفساد حفل زفاف مقرر في ذات الفندق الذي ستقطنه بعثة الفريق.

وجرى تأخير موعد المعسكر التدريبي ليقام بين 21 و29 أغسطس، بعدما اختتمت منافسات الموسم المنقضي في موعد متأخر بعد فترة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وبالتالي تنطلق منافسات الموسم المقبل في موعد متأخر عن المعتاد.

وذكرت صحيفة "فيست دويتشه ألغماينه تسايتونغ" يوم الثلاثاء أن زوجين قد أجريا بالفعل حجز الفندق لحفل زفافهما خلال تلك الفترة المقررة لمعسكر شالكه، وأن النادي قرر التنازل عن الاستفادة من أولوية الحجز كي لا يفسد احتفالات الزوجين. ونقلت الصحيفة عن العروس أندريا غروير قولها: كان رد فعل إدارة النادي وديا ورقيقا بشكل هائل. لقد أنقذوا حفل الزفاف، وأنا ممتنة للغاية إزاء ذلك.

ولم يعلن بعد عن الموقع الذي سيقيم فيه شالكه معسكره التدريبي، علما أنه أقام معسكره في ميترسيل في الأعوام الأربعة الماضية.