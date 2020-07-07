6 أغسطس.. اتحاد الكرة يعلن تعديل في موعد استئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 ليكون 6 أغسطس المقبل بدلا من 7 أغسطس.

جاء هذا القرار بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذي استدعى تبكير إقامة المباريات التي كان مقررًا إقامتها يومي الانتخاب 11و12 أغسطس.

وكان اتحاد الكرة قد سبق وأعلن منذ عدة أيام، استئناف بطولة الدوري بشكل رسمي في السابع من أغسطس المقبل، على أن يتم الكشف عن جدول مباريات الدوري بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

من جهته أكد حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد، أن المسابقة ستستأنف يوم 6 أغسطس بمباراة واحدة من المباريات المؤجلة كما كان مقررا.