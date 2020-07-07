مدرب المقاولون العرب: طاهر اختار الأهلي.. وكنا نتمنى تكرار "تجربة صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال علاء عبد الغني المدرب العام للمقاولون العرب، إن إدارة النادي كان تتمنى تكرار تجربة محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي مع طاهر محمد طاهر.

وأعلن الأهلي والمقاولون في وقت سابق عن وجود مفاوضات رسمية بشأن صفقة طاهر محمد طاهر.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال عبد الغني: "طاهر لاعب كبير، وكان لدينا رغبة في استمرار طاهر محمد معنا للموسم المقبل".

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وأضاف: "مفاوضات ضم طاهر جارية مع مجلس الإدارة، هو متواجد معنا حاليًا ويتدرب بشكل جيد".

وتابع: "كنا نتمنى أن تتكرر تجربة صلاح مع طاهر محمد، ولكن اللاعب فضل الانتقال إلى الأهلي كخطوة تفتح أمامه أبواب الاحتراف".

وأتم: "لن نقف أمام مستقبل أي لاعب، ولكن إدارة النادي رغبتها الأولى هي الحصول على مقابل مادي فقط وعدم إدخال لاعبين في الصفقة".