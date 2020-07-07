بيان.. المصري يناشد محبيه ورجال الأعمال بالدعم ويفتح باب التبرعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

دعا النادي المصري أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، ورجال الأعمال ومحبي النادي، بدعمه ماليا.

وأصدر المصري بيانا عبر موقعه الرسمي، لدعم النادي في ظل الظروف الحالية والنقص الشديد في الموارد المالية، خاصة وأن الفريق بصدد استكمال مسابقة الدوري.

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وأعلن المصري في بيانه عن فتح باب التبرعات لدعم النادي عن طريق التواصل مع السيد المدير التنفيذي وفي ضوء الإجراءات المحددة في هذا الشأن.

ومن المقرر استئناف مسابقة الدوري في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس بعد توقف 4 أشهر.

ويحتل المصري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.