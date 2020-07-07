4.5 مليار دولار خسائر الدوريات الأوروبية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

كشفت دراسة أجرتها رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) أن أندية كرة القدم الأوروبية ستخسر نحو أربعة مليارات يورو (5ر4 مليار دولار) من عائداتها بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت ايكا اليوم الثلاثاء أن خسائر الموسم الحالي ستبلغ 6ر1 مليار يورو بينما ستصل خسائر الموسم المقبل في مسابقات الدوري في الدول الــ55 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إلى 4ر2 مليار يورو.

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ومن بين مسابقات الدوري في أوروبا، تبلغ خسائر عشر مسابقات دوري، منها الدوريات الخمس الكبرؤى في إنجلترا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، 6ر3 مليار يورو، وستبلغ الخسائر في إيرادات مبيعات التذاكر 5ر1 مليار يورو خلال الموسمين الحالي والمقبل.

وكانت سبع من تلك الدوريات العشر، قد شهدت استئناف المنافسات أو استكمالها، لكن المباريات أقيمت بدون حضور جماهير، بينما ألغيت مسابقات الدوري في فرنسا وهولندا واسكتلندا.

وشهدت عائدات البث التليفزيوني تراجعا كبيرا ولم يتضح بعد الموعد المحتمل لعودة الجماهير إلى الاستادات.