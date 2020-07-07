وكيل "فيراري الأهلي" عن مستقبل اللاعب: إما الفريق الأول أو الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد عمر نبيل وكيل لاعب الأهلي شادي رضوان، أن تصعيد اللاعب للفريق الأول خطوة جيدة.

وتمنى نبيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، استمرار اللاعب بالفريق الأول وعدم العودة مرة أخرى لقطاع الناشئين.

وأضاف وكيل اللاعب الشهير بـ"الفيراري": "هناك أندية خارجية تتحدث معي عن إمكانية التعاقد مع اللاعب في الموسم القادم، لكن يبقي القرار للأهلي في النهاية وعلينا احترامه".

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وأشار إلى أنه في حالة عدم استمرار شادي مع الفريق الأول، سيقوم بجلب عرض خارجي أو محلي للاعب لاستعارته في ظل رفض الأهلي لفكرة بيعه نهائيا.

وتلقى شادي رضوان عرضا من العين الإماراتي للانضمام للفريق بشكل نهائي، ولكن الأهلي رفض التخلي عنه.

واختتم وكيل اللاعب: "ملف انضمام اللاعب للعين أغلق تماما بعد أن حاول العين ضمه نهائيا أو استعارته ووضع بند يسمح بشراءه لكن الأهلي رفض وقتها تماما واشترط فقط إعارته وبمبلغ مالي جيد".