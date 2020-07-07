حددت إدارة نادي بروسيا دورتموند موعدًا نهائيًا للموافقة على انتقال جادون شانسو، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أشارت تقارير صحفية "ميرور " الإنجليزىة بأن إدارة نادي بروسيا دورتموند وضعت لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى مهلة إلى يوم ١٠ أغسطس لاستكمال توقيع عقود سانشو.

أضافت التقارير بأن نادي بروسيادورتموند يرغب في بيع اللاعب مقابل ٩٠ مليون جنيه إسترليني، رغم الضربة التى تلقاها سوق الانتقالات سوق الانتقالات بسبب انتشار فيروس

وشارك سانشو صاحب الـ٢٠ عامًا مع بروسيا دورتموند في ٦٩ بمختلف المسابقات سجل خلالها 33 هدفًا وصنع 39 آخرين.

يحتل نادي بروسيا دورتموند وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد ٦٩ نقطة. يونايتد الإنجليزى مهلة إلى يوم ١٠ أغسطس لاستكمال توقيع عقود سانشو.أضافت التقارير بأن نادي بروسيادورتموند يرغب في بيع اللاعب مقابل ٩٠ مليون جنيه إسترليني، رغم الضربة التى تلقاها سوق الانتقالات سوق الانتقالات بسبب انتشار فيروس كورونا وشارك سانشو صاحب الـ٢٠ عامًا مع بروسيا دورتموند في ٦٩ بمختلف المسابقات سجل خلالها 33 هدفًا وصنع 39 آخرين.يحتل نادي بروسيا دورتموند وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد ٦٩ نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بروسيا دورتموند يحدد موعد انتقال سانشو لمانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.