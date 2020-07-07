بايرن ميونخ يستهدف ضم نجم ليون الشاب

يسعى نادي بايرن ميونخ لضم الشاب ميلفين بارد، لاعب ليون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أشارت صحفية "ليكيب" الفرنسية، بأن النادي البافاري

أبدى اهتمامًا، ببارد، صاحب الـ19 عامًا، الذي يعد من اللاعبين الواعدين في الدوري الفرنسي.

يلعب بارد في مركزي الجناح والظهير الأيسر، ويرتبط اللاعب الشاب بعقد مع ناديه الفرنسي حتى 2022.

ويتبع النادي البافاري أخيرًا سياسة البحث عن مواهب شابة من أجل تعزيز صفوفه باللاعبين الشباب للمستقبل.