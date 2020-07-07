آسيا تعلن التشكيل الأفضل في مشاركات القارة بالمونديال بتواجد أربعة سعوديين

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تشكيل اللاعبين الأفضل في تاريخ مشاركات قارة آسيا بمنافسات كأس العالم للمنتخبات.
وشهدت تشكيلة الأفضل ، تواجد أربعة لاعبين من السعودية، ممن مثلوا منتخب بلادهم في مشاركات سابقة، وجاء على رأس
وفي مركز الوسط تواجد فؤاد أنور صاحب أول هدف للسعودية في المونديال نسخة عام 1994، وفي مركز الدفاع تواجد عبد الله سليمان الذي شارك مع السعودية في مونديال " 1994 - 1998 و 2002".
وفي حراسة المرمى حصل محمد الدعيع لاعب الهلال الأسبق، على أعلى الأصوات، ليصبح الحارس الأفضل في التشكيل المثالي للقارة.
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