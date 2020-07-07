اجتمع محمد رضوان رئيس قطاع ناشئين مع عبدالفتاح صالح المدير الادارى، ومحمود شحاته سكرتير القطاع، من أجل مناقشة البنود اللازم اتخاذها وتوفير الاحترازات الطبية المطلوبة لعرضها على مجلس الادارة و المسئولين لحماية اللاعبين الناشئين والحد من تفشي فيروس المطلوبة لعرضها على مجلس الادارة و المسئولين لحماية اللاعبين الناشئين والحد من تفشي فيروس كورونا حال عودتهم. ويدرس محمد رضوان كافة الطرق و السبل الوقائية لحماية اللاعبين والمدربين تمهيدًا لعودتهم للتدريبات، بعد توقف النشاط الكروي منذ شهر مارس الماضي، آثر تفشي الفيروس العالمي. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس قطاع ناشئين المقاولون يدرس الاحترازات الطبية المطلوبة تمهيدًا لعودة النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.