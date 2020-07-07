تجديف المقاولون العرب يستقبل أعضاءه وسط الإجراءات الإحترازية

يستقبل نادى تجديف المقاولون العرب بالجيزة الأعضاء مع إتخاذ كافة الاحتياطات و الإجراءات الإحترازية، للاستمتاع بجمال و روعة نهر النيل و ذلك داخل مختلف أماكن بالنادى.
ويتربع فريق التجديف بنادى المقاولون العرب على عرش اللعبة بعدالحفاظ على الدرع العام لمسابقات التجديف، للمرة العشرين على التوالى، كما فاز الفريق أيضاً بكأس مصر، كما فازوا ببطولة الشراع في نسختها الأخيرة.
أكد إسماعيل مجاهد المدير الفنى لفريق التجديف بالمقاولون أن ناديه يبحث عن المركز الأول فقط وليس غيره لاسيما وأننا نعتبر المركز الثانى إخفاقًا، خاصة أن النادى يوفر لنا كل الإمكانيات ولدينا تاريخ حافل وتحقيقنا للبطولات ليس من فراغ، لكنه نتيجة جهد كبير من اللاعبين والمدربين ودعم من إدارة النادى.
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