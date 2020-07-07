مورينيو: مشاجرة لوريس وسون كانت جميلة!

كان شيئًا مدهشًا أن يصف جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام هوتسيير، المشاجرة التي حدث خلال مباراة فريقه مع إيفرتون بين هوجو لوريس وزميله سون هيونج بأنها "جميلة"!

كان توتنهام متقدمًا بفضل هدف بنيران صديقه سجله مايكل كين، مدافع إيفرتون بالخطأ في مرماه، لكن لوريس استشاط غضبًا، بينما كان اللاعبون يغادرون الملعب في طريقهم للاستراحة.

وتحدث بصخب إلى سون بسبب عدم عودته للدفاع عندما حصل ريتشارليسون على فرصة خطيرة في نهاية الشوط الأول.

وتعين على زملائهما الفصل بينهما،

رغم أن الابتسامة كانت تعلو وجهيهما في نهاية المطاف.

مشاجرة بين ثنائي توتنهام أثناء مباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي..



وقال مورينيو، الذي أصبح خامس مدرب فقط يصل إلى 200 انتصار بالدوري الإنجليزي الممتاز، وثاني أسرع مدرب يحقق ذلك من حيث عدد المباريات خلف أليكس فيرجسون، إنه شجع لاعبيه على انتقاد بعضهم بعضًا.

وأضاف مورينيو الذي قفز فريقه إلى المركز الثامن في الترتيب بفارق تسع نقاط

خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع: الأمر جميل، هذا حدث على الأرجح نتيجة لاجتماعاتنا.

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توتنهام يهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي..



واضاف: إذا كان عليكم إلقاء اللوم على أحد فهو أنا، كنت أنتقد لاعبي فريقي، ولم ينتقدوا أنفسهم بما يكفي.

وقال: طلبت منهم أن يكونوا أكثر قسوة مع بعضهم بعضًا، سون فتى مذهل، والكل يحبه لكن القائد قال له، إنه يجب أن يبذل المزيد من أجل الفريق.

وأكد مورينيو، الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات مع تشيلسي، أنه شجع تبادل وجهات النظر بصراحة بين اللاعبين رغم أنه لم يشجع حدوث ذلك أمام كاميرات التلفزيون.