اتحاد طنجة المغربي يعلن 3 إصابات جديدة بكورونا

أكد نادي اتحاد طنجة المغربي، اليوم الثلاثاء، وجود ثلاثة إصابات جديدة في صفوف النادي بفيروس كورونا المستجد، بعد اختبارات الكشف عن كورونا، التي تم إجراؤها في الساعات

الماضية.أعلن النادي المغربي عن إصابة لاعب في صفوف فريق الكرة، واثنين من العاملين بالنادي.ومن المقرر أن يستأنف الدوري المغربي فعالياته مجدداً في الرابع والعشرين من يوليو الجاري، بعد فترة التوقف لتداعيات فيروس كورونا.ووضع اتحاد اللعبة هناك شروطًا عدة على الأندية قبل العودة، وعلى رأسها الالتزام بإجراء فحوصات كورونا، وتطبيق الإجراءات الوقائية كافة خلال التدريبات التحضيرية.