رياضة | خاص- التفاصيل المادية لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص- التفاصيل المادية لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهى مسؤولو النادي الأهلي اتفاقهم مه نظائرهم في المقاولون العرب من أجل انتقال طاهر محمد طاهر لاعب ذئاب الجبل إلى النادي الأحمر.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر أتم الاتفاق مع محسن صلاح رئيس المقاولون العرب على ضم طاهر محمد طاهر مقابل ٢٥ مليون جنيه.

وأضاف المصدر بأن المقاولون العرب سيكون له نسبة ٢٥٪؜ من إعادة بيع اللاعب لتصبح الصفقة على بعد خطوة واحدة وهي الإعلان الرسمي.

وسيكون طاهر محمد طاهر أولى الصفقات التي ستدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الجديد.