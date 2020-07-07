رياضة | موعد مباراة ليفربول أمام برايتون في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول أمام برايتون في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ليفربول نظيره برايتون ، مساء غدًا الأربعاء، في اطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب المباراة بين ليفربول وبرايتون على أرضية ملعب "فالمر" الخاصة بفريق برايتون.

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وجدير بالذكر أن قد حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والغائب عن الفريق منذ أكثر من 30 عامًا، بعد تعثر مانشستر سيتي أمام تشيلسي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع بتوقيت الإمارات.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة، جمعهم من 29 انتصار، وتعادلين وهزيمتين.