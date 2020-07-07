رياضة | وكيل أزارو يكشف حقيقة عودة المهاجم المغربي إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل أزارو يكشف حقيقة عودة المهاجم المغربي إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جون إدوارد وكيل اللاعب المغربي وليد أزارو، عن موقف المهاجم المغربي من إعارته لصفوف فريق الاتفاق السعودي وعودته إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الموسم الجديد.

عودة وليد أزارو إلى الأهلي

وخرج وليد أزارو من الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي، معارًا لفريق الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة نصف موسم، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

وقال إدوارد وكيل المهاجم المغربي وليد أزارو في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "أزارو ليس منقطعًا عن التدريبات، ولكن عقده انتهى يوم 30 يونيو، ونتواصل مع إدارة الاتفاق المحترمة في هذا الشأن".

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وأضاف وكيل أزارو: "الاتحاد الدولي ألزم الناديين المستعير والمستعار على مد الإعارة بدون شروط مادية، لكنه وضع شرط لصالح اللاعب في بند أساسي، وهو الاتفاق مع اللاعب بالنسبة لراتبه".

وتابع الوكيل: "أي لاعب يحصل على راتب من النادي لكي يتدرب، أما المشاركة في المباريات فهو أمر يعود للجهاز الفني".

وأردف: "الأهلي له مبالغ سابقة لدى نادي الاتفاق السعودي، لكن الأمر لا يعود إلى راتب اللاعب، طالما أن الأمور ستعود والدوريات ستبدأ فمن حق اللاعب أن يحصل على راتبه بعيدًا عن اتفاق الأهلي ونادي الاتفاق".

واستكمل: "في خضم حديثنا مع الأهلي وجدنا أن كل ما يهم مسؤولي القلعة الحمراء هو راحة أزارو، وهناك سهولة في القرار، سواء يريد البقاء في الاتفاق أو العودة للأهلي".

واختتم وكيل المهاجم المغربي حديثه: "أزارو لديه عروض كثيرة ولكن للموسم الجديد، من السعودية وخارجها".