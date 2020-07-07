رياضة | أندية الصعيد تدعم ترشيح أبوالوفا لخوص انتخابات الجبلاية القادمة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أندية الصعيد تدعم ترشيح أبوالوفا لخوص انتخابات الجبلاية القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة الإتحاد المصرى لكرة القدم السابق الإستعداد بقوة لخوض الإنتخابات القادمة على كرسى العضوية وذلك بتكثيف جولاته بين أندية الصعيد خصوصا وأنه ممثل الصعيد الوحيد فى هذه المعركة الشرسة.

وعقد أبوالوفا عدة جلسات مع مسؤلى الأندية لشرح أفكاره و الخطط التى سيسعى لتحقيقها بعد الإنتخابات، وبدء جلساته مع مسؤلى نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان ونائبه مجدى سبالك وباقى أعضاء مجلس الإدارة وشهدت الجلسة روح ود وتعاون كبير خصوصا فى ظل تقارب وجهات النظر بين أبوالوفا ومسؤلى أسوان.

وبعدها جلسة آخرى مع مجلس ادارة نادى كيما أسوان، ثم انتقل إلى مدينة الأقصر حيث عقد جلسة خاصة مع مسؤلى نادى المدينة المنورة برئاسة المهندس طلعت الأمير وجلسة أخرى مع رئيس نادى الأقصر رحمى حجازى وشهدت الجلسة مناقشات ودية حول مستقبل أندية الصعيد فى المرحلة القادمة.

كما عقد أبوالوفا عدة جلسات آخرى مع مجلس نادى قنا برئاسة الدكتور أشرف سعد .

Advertisements

ثم جلسه مع المستشار رجب رزق رئيس نادى شبان قنا أحد فرسان المنافسة على الصعود للدورى الممتاز فى الموسم الجديد، وأختتم أبو الوفا جولاته بزيارة إلى نادى الألمنيوم .

وشهدت الجولات الإنتخابية التى قام بها أبوالوفا الحصول على تأيد كامل وقوى من أندية الصعيد لترشحه فى الإنتخابات القادمة وأعلنت الأندية مبايعته على الوقوف خلفه فى الإنتخابات ودعمه بقوة لكونه ممثل أندية الصعيد الوحيد فى الإنتخابات القادمة.

وسيبدأ أبوالوفا عدة جولات آخرى بين باقى أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية لإستكمال شرح برنامجه الإنتخابى.

وبرز دور محمد أبو الوفا في الفترة الماضية بمجلس اتحاد الكرة لمشاركته في العديد من الملفات المهمة، منها الإشراف على المتتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، الذي توج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنه وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 التي تأجلت ل2021 بسبب أحداث كورونا.