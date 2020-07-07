رياضة | التشكيل المتوقع لمواجهة آرسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمواجهة آرسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق أرسنال مع فريق ليستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق ليستر سيتي في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

واستقر ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها تلك المباراة، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

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مارتينيز - بيليرين - موستافي - هولدينج - تيرني - تشاكا - ساكا - ويلوك - ايميريك اوباميانج - نيكتياه - سيبايوس.

بينما جاءت التشكيلة المتوقعة لفريق ليستر سيتي :-

شمايكل - بينيت - ايفنز - سويونشو - جاستن - فوكس - نديدي - تيليميانيس - ايوزو بيريز - ايناتشو - جيمي فاردي.

ويحتل فريق ليستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يأتي فريق أرسنال في المركز السابع برصيد 49 نقطة.