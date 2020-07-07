رياضة | قبل عودة الدوري.. ماذا قدم محمد الشناوي مع الأهلي ومنتخب مصر؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل عودة الدوري.. ماذا قدم محمد الشناوي مع الأهلي ومنتخب مصر؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، واحد من أفضل الحراس في الدوري المصري خلال الفترة الحالية، يمتلك قدرات فنية وبدنية عالية، تجعله قادر على أن يسجل اسمه ضمن أساطير حراسة المرمي في الكرة المصرية مثل عصام الحضري وثابت البطل وإكرامي الشحات وغيرهم من الحراس الكبار.

محمد الشناوي منذ أن حصل على فرصة التواجد في التشكيلة الأساسية للأهلي لم يفرط في تلك الفرصة أبدًا ويبذل قصاري جهده دائمًا للاستمرار حارسًا لعرين المارد الأحمر.

وكان "الشناوي" أحد نجوم الدوري المصري قبل توقف المسابقة في منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ويستعد حاليًا مع الفريق الأهلاوي للعودة لاستكمال مباريات البطولة ومساعدة فريقه للتتويج باللقب المحلي للمرة 42 في تاريخه، بالإضافة للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا والذي صعد الأهلي للدور نصف النهائي بها وينتظره مواجهة قوية ضد الرجاء المغربي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه محمد الشناوي مع النادي الأهلي، وذلك قبل استئناف الدوري الممتاز مجددًا في 7 أغسطس المقبل:-

محمد الشناوي من أبناء النادي الأهلي لعب ضمن صفوف الناشئين بالقلعة الحمراء، قبل رحيله وتنقله بين عدة أندية منها طلائع الجيش وحرس الحدود وبتروجيت، وعاد للفريق الأحمر مرة أخري في صيف 2016 قادمًا من الفريق البترولي.

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خاض "الشناوي" 114 مباراة خلال مسيرته مع الأهلي (65 مباراة بالدوري – 32 في دوري أبطال إفريقيا – 7 بكأس مصر – 7 بالبطولة العربية – 3 مباريات بكأس السوبر المصري).

استقبلت شباك "الشناوي" خلال مشواره مع الأهلي 71 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباك في 64 مباراة، وحصل على 9 بطاقات صفراء، ولم يتعرض للطرد مع المارد الأحمر.

شارك مع الأهلي بالموسم الحالي في 27 مباراة بمختلف البطولات، حيث لعب 16 مباراة بالدوري الممتاز، استقبلت شباكه 4 أهداف، وحقق 12 "كلين شيت"، بينما خاض 10 مباريات بدوري أبطال إفريقيا، استقبل 5 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات، ولعب مباراة واحدة بكأس السوبر وحقق 1 "كلين شيت".

توج الحارس العملاق بلقب الدوري الممتاز 4 مرات، وحصد كأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة وحيدة.

انضم "الشناوي" لمنتخب مصر للمرة الأولي في مارس 2018، وشارك في 18 مباراة مع الفراعنة بإجمالي دقائق لعب فعلية 1500 دقيقة، واستقبلت مرماه 13 هدفًا، وحقق 9 "كلين شيت".