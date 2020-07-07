رياضة | خسارة مالية كبيرة للأندية الأوروبية بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خسارة مالية كبيرة للأندية الأوروبية بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت رابطة الأندية الأوروبية "إيكا" دراسة أشارت إلى أن الخسائر التي ستتعرض لها الأندية الأوروبية ستصل إلى 4 مليارات يورو بسبب أزمة كورونا.

ذكرت إيكا اليوم الثلاثاء: "خسائر الموسم الحالي ستبلغ 1.6 مليار يورو، بينما ستصل خسائر الموسم المقبل في مسابقات الدوري في الدول 55 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" إلى 2.4 مليار يورو.

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ومن بين مسابقات الدوري في أوروبا، تبلغ خسائر عشر مسابقات دوري، منها الدوريات الخمس الكبرى في إنجلترا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، 3.6 مليار يورو، وستبلغ الخسائر في إيرادات مبيعات التذاكر 1.5 مليار يورو خلال الموسمين الحالي والمقبل.

وكانت 7 من تلك الدوريات العشر، شهدت استئناف المنافسات أو استكمالها، لكن المباريات أقيمت دون حضور جماهير، بينما ألغيت مسابقات الدوري في فرنسا وهولندا وإسكتلندا.

وشهدت عائدات البث التليفزيوني تراجعاً كبيراً، ولم يتضح بعد الموعد المحتمل لعودة الجماهير إلى الإستادات.