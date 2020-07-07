رياضة | خالد الغندور يعلن عودته مرة أخرى لشاشة قناة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خالد الغندور يعلن عودته مرة أخرى لشاشة قناة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإعلامي خالد الغندور عودته مرة آخرى لشاشة قناة الزمالك بعد غياب استمر إلى ثلاثة أسابيع، بسبب تعرض نجلته للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ان شاء الله اليوم اعود اليكم مرة اخري علي قناة الزمالك بعد طول غياب و طبعا وحشتوني جدا.

وقد اكد الغندور على شفاءه نجلته وعائلته بالكامل من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل سلبية.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، قبل عودة التدريبات الجماعية في الأيام القليلة المقبلة من خلال المعسكر المغلق، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.