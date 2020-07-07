رياضة | حقيقة مفاوضات إنبي لضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات إنبي لضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية سابقة أن نادي إنبي لديه رغبة في التعاقد مع نجم نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقارير، فإن حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، لم يطلب التعاقد مع محمد عنتر لاعب الزمالك خلال الصيف المقبل.

وتابعت التقارير، أن الشائعات التي ترددت عن دخول إنبي في مفاوضات مع محمد عنبر لضمه خلال الفترة المقبلة غير صحيحة.

ولم يشارك عنتر مع الزمالك خلال الفترة الماضية، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ويرغب في الخروج على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر للمشاركة واستعاده مستواه المعهود.