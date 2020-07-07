رياضة | مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب موقف صالح جمعة نجم النادي الأهلي مع الفريق من أن يشهد تطورات جديدة حول رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان النادي الأهلي قد استقر منذ فترة على بيع صالح جمعة في نهاية الموسم الجاري بناءاً على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب بالفريق.

وشهدت الفترة الماضية مشاركة صالح جمعة في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل طبيعي بعد أن كان هناك قرار بعدم خوضه للتدريبات مع الفريق حتى رحيله بنهاية الموسم.

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وطلب فايلر من الجهاز الفني للمارد الأحمر أن يتم تجهيز ملف كامل عن صالح جمعة منذ مشاركته في التدريبات والأداء الذي ظهر به ليطلع عليه فور عودته من سويسرا.

كما ينوي صالح هو الأخر تقديم الاعتذار إلى رينيه فايلر عن الفترة الماضية وتقديم وعد له بالإلتزام الفترة المقبلة والعودة لأدائه.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد أكد أنه حتى في حالة استقر فايلر على رحيل صالح جمعة في الصيف فلن يتم خروجه على سبيل البيع النهائي وانما ستتم إعارته لمدة موسم واحد.