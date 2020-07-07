الامارات | اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل غداً لشرح آلية تطبيق "بروتوكول" العودة إلى التدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل غداً لشرح آلية تطبيق "بروتوكول" العودة إلى التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُنظم اتحاد الإمارات لكرة القدم الساعة الحادية عشر ظهر غد ورشة عمل بنظام الاتصال المرئي عن بُعد لشرح آلية تطبيق الدليل الاسترشادي "البروتوكول" الذي تم تعميمه على أندية الدولة، ويتضمن كل الإجراءات والمعايير والشروط التي يجب اتباعها والالتزام بها للعودة لممارسة التدريبات. وتهدف الورشة إلى تعريف المسؤولين والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية والأندية بالإجراءات الاحترازية التي يتضمنها البروتوكول، وشرح كافة المعايير والشروط التي يجب التقيد والالتزام بها لضمان العودة الآمنة لممارسة التدريبات حفاظاً على السلامة العامة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر في اجتماعه السادس وبعد التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بعودة الأندية للتدريبات 11 الجاري. وأهاب بجميع منتسبي اللعبة بضرورة الالتزام بالدليل الاسترشادي الذي عُمم نهاية الأسبوع الماضي، كما قرر تشكيل لجنة للإشراف على الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي برئاسة الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي والدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس لجنة الطب الرياضي، والدكتور أحمد إبراهيم عضو لجنة الطب الرياضي، ومحمد النقبي من إدارة المسابقات، ومبخوت الهاجري من رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد أحمد السيد (مقرراً).

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