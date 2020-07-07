شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول معلقًا على صفقة «تياجو»: لن يدخل التشكيل الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق ستيف نيكول، أسطورة نادي ليفربول، على الصفقة المنتظرة للريدز بالتعاقد مع نجم وسط نادي بايرن ميونخ الالماني تياجو ألكانتارا، مؤكدًا أنه سيجد صعوبة في الدخول في التشكيل الأساسي للمدرب يورجن كلوب.

وقال «نيكول»، عبر شبكة ESPN الأمريكية: «أود أن أراه في ليفربول لأن ذلك سيعني أنه سيعزز الفريق ويقوي المنافسة على المراكز».

وأضاف أسطورة الريدز: «إذا وقعوا معه فلا أعتقد أنه سيدخل التشكيل الأساسي، لا أعتقد أنه سيكون ضمن اللاعبين الـ 11، ولكن بالطبع كلما تحظى بمزيد من الجودة كلما اشتدت المنافسة على المراكز».

وتابع: «على الأقل جدًا، تبقي الجميع على أطراف أصابعهم».