شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة برشلونة لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، كيكي سيتين، عن قائمة الفريق لمواجهة إسبانيول في بطولة الدوري الإسباني ضمن إطار الجولة الخامسة والثلاثين للمسابقة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 73 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 77 نقطة، وشهدت القائمة استمرار غياب الثنائي فرينكي دي يونج وصامويل أومتيتي.

وتتكون التشكيلة من

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا، أروخو، كوينكا

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، روبيرتو، فيدال، بويج، كويادو، مورير، مونشو

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الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان، برايثوايت، فاتي