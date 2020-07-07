شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة برشلونة لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، كيكي سيتين، عن قائمة الفريق لمواجهة إسبانيول في بطولة الدوري الإسباني ضمن إطار الجولة الخامسة والثلاثين للمسابقة.
ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 73 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 77 نقطة، وشهدت القائمة استمرار غياب الثنائي فرينكي دي يونج وصامويل أومتيتي.
وتتكون التشكيلة من
حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا
الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا، أروخو، كوينكا
الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، روبيرتو، فيدال، بويج، كويادو، مورير، مونشو
الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان، برايثوايت، فاتي
-
الوضع في مصر
-
اصابات
76,222
-
تعافي
21,238
-
وفيات
3,422
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة برشلونة لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.