شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يضحي بنجمين من أجل نيمار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي برشلونة الإسباني للتضحية باثنين من نجومه من أجل إقناع باريس سان جيرمان بالموافقة على بيع نجمه البرازيلي نيمار، الذي يأمل بدوره في العودة لكامب نو.
وادعت صحيفة «آس» الإسبانية أن برشلونة يخطط لعرض لاعبيه الفرنسيين أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي على باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات نيمار في المقابل.
ولا يزال يرغب النادي الكتلوني في إعادة النجم البرازيلي إلى قلعة كامب نو، وهي الرغبة التي تتفق مع رغبة اللاعب نفسه الذي عبر عنها بشكل واضح الصيف الماضي.
ويعاني كل من «جريزمان» و«ديمبلي» في برشلونة، إذ يعاني الأخير من الإصابات المتعددة التي أبعدته عن المشاركة لمدة طويلة مع الفريق، أما الأول، والذي انضم للفريق مطلع هذا الموسم قادمًا من أتلتيكو مدريد، ففشل في الظهور بمستواه المعروف كما لا يعتبر لاعبًا أساسيًا في تشكيل الفريق.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
76,222
-
تعافي
21,238
-
وفيات
3,422
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يضحي بنجمين من أجل نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.