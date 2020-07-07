شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يضحي بنجمين من أجل نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي برشلونة الإسباني للتضحية باثنين من نجومه من أجل إقناع باريس سان جيرمان بالموافقة على بيع نجمه البرازيلي نيمار، الذي يأمل بدوره في العودة لكامب نو.

وادعت صحيفة «آس» الإسبانية أن برشلونة يخطط لعرض لاعبيه الفرنسيين أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي على باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات نيمار في المقابل.

ولا يزال يرغب النادي الكتلوني في إعادة النجم البرازيلي إلى قلعة كامب نو، وهي الرغبة التي تتفق مع رغبة اللاعب نفسه الذي عبر عنها بشكل واضح الصيف الماضي.

ويعاني كل من «جريزمان» و«ديمبلي» في برشلونة، إذ يعاني الأخير من الإصابات المتعددة التي أبعدته عن المشاركة لمدة طويلة مع الفريق، أما الأول، والذي انضم للفريق مطلع هذا الموسم قادمًا من أتلتيكو مدريد، ففشل في الظهور بمستواه المعروف كما لا يعتبر لاعبًا أساسيًا في تشكيل الفريق.