شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يشارك في جنازة والدة الفنان حمادة هلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخبنا الوطنى فى تشييع جنازة والدة الفنان حمادة هلال، السيدة رجاء إبراهيم اليوم الثلاثاء، والتى توفت بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء فى المركز الطبى العالمى، وذلك بعد الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن، ومن المقرر أن يتم دفن الفقيدة فى مقابر الأسرة بطريق العين السخنة، مقابر الرقابة الإدارية.

وخرجت شائعات خلال الأيام الماضية حول إصابة والدة حمادة هلال بفيروس كورونا، إلا أن هلال خرج وأكد عدم صحة هذه الأخبار موضحاً فى بيان صحفى أن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن كل ما نشر شائعات سخيفة، لافتاً إلى أنه انزعج بشدة من النظرة لمريض كورونا أنه معيب للشخص، وأن الحقيقة أن مرضى كورونا لابد من الوقوف بجانبهم و"الطبطبه" عليهم لأن المرض ليس عيب ولا وصمة عار لصاحبه، وربنا يعفى عن كل مريض.

يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخرا فيديو كليب "جمالها " من كلمات ماجد صبري، توزيع مادو صالح، ومن إخراج أحمد عاطف، والذى حقق نجاح كبير ونسبة مشاهدة تخطت 9 مليون مشاهد.

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جدير بالذكر أن أحمد فتحى كان قد وقع لبيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة بداية من الموسم المقبل، إلا أن المدافع الدولى سيستكمل الموسم الحالى مع الأهلى بعد قرار اتحاد الكرة باستكمال بطولة الدورى العام.