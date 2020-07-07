شكرا لقرائتكم مدرب المقاولون: لم نفكر في تعويض رحيل طاهر محمد طاهر من خارج النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى للفريق لم يفكر فى تعويض رحيل طاهر محمد طاهر إلى الأهلى بلاعب آخر من خارج النادي، وذلك بعدما أنهى الأهلى اتفاقه مع مسئولو المقاولون بشأن اللاعب، حيث شهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين الجانبين، بسبب تمسك المقاولون بالحصول على 40 مليون جنية مقابل بيع طاهر للقلعة الحمراء.

وقال عبد الغنى فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن الجهاز الفنى لم يفكر فى ضم صالح جمعة مقابل رحيل طاهر إلى الأهلي.

وأضاف عبد الغني: حتى إذا انتهت صفقة طاهر فاللاعب سيكمل معنا الموسم الجاري، ولدينا أكثر من لاعب فى الفريق قادر على تعويض غياب طاهر مثل لويس ادوارد محمد عصام ويوسف الجوهري.

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واستطرد المدرب العام للمقاولون: لم نحسم أيضاً مصير الاعارت حتى الآن، وهذا سيؤثر فى ضم لاعب جديد، فى حالة رحيل أيمن حفنى ومعروف يوسف سنكون مضطرين إلى ضم لاعب جديد، ولكن بوجودهم مع باقى اللاين لا حاجة للبحث عن بديل لطاهر.

كما أثنى علاء عبد الغنى على الاحترافية التى تعامل بها طاهر منذ بداية مفاوضاته مع الأهلى وأنه ترك الأمر كله إلى مجلس الإدرة، وقال عبد الغني: بالتأكيد كنا نحتاج لوجود طاهر معنا فى الموسم الجديد خاصة إذا شاركنا فى أفريقيا ولكننا لا نقف أمام رغبة اللاعب طالما أنه يريد خوض تجربة جديدة مع الأهلى ونتمنى له التوفيق.