شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينفى إصابة كريم بامبو بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مسئولو اتحاد الكرة، الأخبار المتداولة حول إصابة كريم بامبو لاعب الزمالك بفيروس كورونا، بعد إجراء المسحة الأولى له، خاصة وأنه كان قد تخلف عن موعد المسحة الأولى مع باقى زملائه لظروف خاصة، وخضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد فى اليوم التالى.. ويخضع لاعبو الزمالك للمسحة الثانية اليوم بمقر النادى وبدأ اللاعبون فى التوافد على النادى للخضوع للمسحة الثانية.

فى شأن مختلف، كشف مصدر مطلع بالزمالك عن أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وافق على ضم الثنائى الأنجولى آرى بابل جناح أول أغسطس الأنجولى، والتونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، حيث وقع الثنائى على عقود الانضمام للنادى الأبيض، ومن المنتظر انضمامهما فى صفقة انتقال حر إلى الفريق الأبيض، بعد الحصول على موافقة المدرب الفرنسى.

ويواصل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تحركاته هذا الأسبوع فى ملف تمديد عقود عدد من اللاعبين خلال الأسبوع الجارى، حيث قال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادى، فى هذا الأمر: "المستشار مرتضى منصور مهتم بأمر التجديد لمجموعة من لاعبى الفريق ويريد إنهاء الأمور مع كل لاعب شخصيًا لإشعارهم بالتقدير وسنعلن من جدد ومن لم يجدد خلال هذا الأسبوع، نجدد بعض العقود السارية من أجل اللاعبين ومحاولة تقديرهم ماديًا، أنا شخصيًا ضد هذا الأمر وأرى أن كل لاعب عليه الالتزام بعقده الذى وقع عليه فى البداية والتجديد فى العام الأخير لكن هذا قرار الإدارة".

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فيما كشف مصدر مقرب من نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز، أنه قام بالتوقيع لنادى الزمالك على عقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة، موضحًا أن اللاعب لم يشترط أية أمر على نادى الزمالك ووقع على الفور لقلعة ميت عقبة، بعد الاتفاقات التى تمت معه، وأوضح المصدر ذاته أن دونجا حصل على وعد بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم فى جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء فى 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.