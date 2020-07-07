شكرا لقرائتكم اتحاد الكاراتيه يدرس إقامة بطولات أمم فريقيا العام المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى إقامة بطولة أمم فريقيا للناشئين والشباب والكبار العام المقبل والتى تستضيفها مصر تحت سفح الأهرامات حيث أكد الدهراوى أنه يتم دراسة إقامة فعاليات البطولة الإفريقية التى من المفترض إقامتها فى أغسطس 2021 تحت سفح الأهرامات لانها منطقة سياحية دائما ما تكون محط أنظار الوفود المشاركة فى أى بطولة.

أضاف أنه سيكون هناك لجنة تخطيط لإمكانية استضافة البطولة الإفريقية تحت سفح الأهرامات بدلا من الصالة المغطاة كما جرت العادة وذلك فى إطار مساعى الاتحاد لإخراج البطولة فى أبهى صورها.

ووعد الدهراوى أسرة الكاراتيه باحتلال المركز الأول فى البطولة القارية مشيرا إلى أن اللعبة تطورت بشكل كبير فى القارة السمراء سواء من دول شمال إفريقيا أو جنوبها موضحا أن المنافس القوى لمصر حاليا هى المغرب. وقال أن الاتحاد لديه أمل فى الحصول على ميدالتين على الأقل وبإمكان مشاركة مصر بعدد 8 لاعبين فى الأولمبياد.

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وحول قرار حل الجهاز الفنى لمنتخبى الشباب والناشئين، اعترف رئيس الاتحاد بأنه من القرارات الصعبة التى تم اتخاذها لكن كان من الضرورى اتخاذ مثل هذا القرار فى الوقت الحالى بعد تأجيل الاتحاد الدولى للعبة بطولات هذين القطاعين بسبب فيروس كورونا. أضاف أن قرار الحل يعود إلى أن الأعمار السنية للاعبين لن يسمح لها المشاركة فى بطولتى العالم للناشئين والشباب فى الوقت الجديد المحدد من قبل الاتحاد الدولى للكاراتيه، لذا فإنه كان من الضرورى اتخاذ مثل هذا القرار الصعب.

وأوضح الدهراوى أن بطولات الجمهورية ستنطلق فى سبتمبر المقبل والتى بناء عليها سيتم اختيار لاعبين جدد يكونوا قادرين على تمثيل المنتخب المصرى للناشئين والشباب وذلك بناء على وجهة نظر الأجهزة الفنية التى سيتم تشكيلها مستقبلا.