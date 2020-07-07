توقيع أغلى عقد في تاريخ الرياضة في العالم .. «نصف مليار دولار»

جاء الاتفاق الجديد لنجم كرة القدم الأمريكية، باتريك ماهومس مع فريقه كانساس سيتي تشيفز، لتمديد تعاقدهما مقابل مبلغ خيالي.
وينص الاتفاق على تمديد ماهومس، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول"، لعقده مع كانساس سيتي، لمدة عشرة أعوام، مقابل 450 مليون دولار.
وقد تصل قيمة صفقة التمديد إلى 503 ملايين دولار، وتتضمن 140 مليون دولار كتأمين لحالات الإصابة.
وسيتجاوز ماهومس بذلك، عقد نجم البيسبول مايك تروت مع لوس أنجلوس أنجلز، ليصبح صاحب أغلى عقد في تاريخ الرياضة.
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