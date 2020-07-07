الامارات | بالفيديو.. رد غير متوقع من مورينيو على اشتباك نجمي توتنهام في الملعب

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رد غير متوقع من مورينيو على اشتباك نجمي توتنهام في الملعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة فريق توتنهام وإيفرتون في الدوي الإنجليزي الممتاز، واقعة غريبة لنادي العاصمة اللندنية توتنهام، بعد اشتباك نجمي الفريق، الحارس هوغو لوريس، والكوري الجنوبي سون هيونغ. وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع أن ينتقد مدرب الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، اللاعبين، كان رده صادما بحسب صحيفة "ذي الصن" البريطانية والتي نقلت عنه وصفه للاشتباك بأنه "شيء جميل".

وعلق مورينيو قائلا: ما حصل كان أمرا جميلا، لأنه يدل على أن كل لاعب يدفع الآخر لبذل المزيد من الجهد في الملعب. وتابع: إذا أردتم أن تنتقدوا أحدا، فسيكون أنا، لأنني من أطالبهم بالمزيد والمزيد في كل مباراة، ولأنني انتقدتهم مرارا لأنهم لم يعطوا كل ما عندهم. وقال إن لحظة الاشتباك كانت جميلة، وقال "ما حصل في نهاية الشوط الأول أن قائد الفريق، ضغط على مهاجم رائع هو سون من أجل مضاعفة الجهد".

وكان لوريس قد ظهر في لقطات فيديو في نهاية الشوط الأول وهو يتجه بغضب إلى سون، ويشتبك معه، قبل أن يقوم زميلهما موسى سيسوكو بالتفرقة بينهما. وانتهت هذه المباراة المتوترة لفريق توتنهام بفوز صعب 1-0. وكان سبب غضب لوريس، عدم عودة سون لدعم الدفاع، وتسببه في فرصة خطيرة للاعب إيفرتون، ريتشارلسون، كادت تصل مرمى لوريس.

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