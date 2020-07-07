الامارات | مبادرة من ناد ألماني تنقذ "حفل زفاف" في النمسا

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة من ناد ألماني تنقذ "حفل زفاف" في النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر نادي شالكه الألماني لكرة القدم عدم إقامة المعسكر التدريبي السنوي للفريق، استعدادا للموسم، في بلدة ميترسيل النمساوية، حرصا على عدم إفساد حفل زفاف.

وجرى تأخير موعد المعسكر التدريبي ليقام بين 21 و29 أغسطس، بعدما اختتمت منافسات الموسم المنقضي في موعد متأخر بعد فترة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبالتالي تنطلق منافسات الموسم المقبل في موعد متأخر عن المعتاد.

وذكرت صحيفة "فيست دويتشه ألجماينه تسايتونج" اليوم أن زوجين أجريا بالفعل حجز الفندق لحفل زفافهما خلال تلك الفترة المقررة لمعسكر شالكه، وأن النادي قام بمبادرة طيبة، وقرر التنازل عن الاستفادة من أولوية الحجز، كي لا يفسد احتفالات الزوجين. ونقلت الصحيفة عن العروس أندريا جروير قولها:"كان رد فعل إدارة النادي وديا ورقيقا بشكل هائل. لقد أنقذوا لي حفل الزفاف، وأنا ممتنة للغاية لشالكه إزاء هذا". ولم يعلن بعد عن الموقع الذي سيقيم فيه شالكه معسكره التدريبي، علما بأنه أقام معسكره في ميترسيل في الأعوام الأربعة الماضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news