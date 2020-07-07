شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفتح باب التبرعات ويدعو نواب بورسعيد ورجال الأعمال ومحبي النادي لدعمه ماديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا النادي المصري البورسعيدي أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ورجال الأعمال ومحبي النادي لدعمه ماديًا في الظروف الحالية نظرًا للنقص الشديد في الموارد المالية.

وأصدر النادي بيانًا قال فيه: «يتشرف مجلس إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية بدعوة السادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد والسادة رجال الأعمال ومحبي النادي لدعم النادي ماديًا في ظل الظروف الحالية والنقص الشديد في الموارد المالية، خاصةً وأن الفريق الأول بصدد إستكمال مسابقة الدوري العام».

وأضاف: «كما يعلن مجلس إدارة النادي عن فتح باب التبرعات لدعم النادي عن طريق التواصل مع السيد المدير التنفيذي وفي ضوء الإجراءات المحددة في هذا الشأن».